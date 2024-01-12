Бензин в Казахстане один из самых дешевых в мире

Казахстан вошел в число стран с самым низкими ценами на бензин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Global Petrol Prices.

Согласно рейтингу, подготовленному порталом, средняя цена на бензин в Казахстане составляет 0,539 доллара (244 тенге) за литр.

По уровню цены наша страна разместилась на 11 месте.

Самый дешевый бензин можно купить в Иране (13 тенге), Ливии (14 тенге) и Венесуэле (16 тенге).

Среди соседей нашей страны, самая низкая цена на топливо в Туркмении - 194 тенге. В России литр бензина стоит 275 тенге, в Беларуси – 324 тенге, в Киргизии – 362 тенге.

В США топливо стоит 0,897 доллара, или 406 тенге. В Германии – 861 тенге.

Самый дорогой бензин в Монако (2,332 доллара или 1057 тенге) и Гонконге (3,099 доллара или 1404 тенге).