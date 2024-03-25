Башенный кран загорелся на стройке в Астане
Сегодня, 11:48
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Сегодня, 11:48Сегодня, 11:48
92Фото: МЧС РК
Утром 25 марта в столичном районе Байконыр, на территории новостройки, на уровне 12-го этажа горела кабина башенного крана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
На данный момент пожар полностью ликвидирован. Его площадь составила 1,5 квадратных метра.
"Крановщик после медосмотра от госпитализации отказался. В тушении были задействованы восемь человек и две единицы техники ДЧС Астаны", — говорится в сообщении.