  • 25 Марта, 12:36
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Башенный кран загорелся на стройке в Астане

Сегодня, 11:48
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48
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Фото: МЧС РК

Утром 25 марта в столичном районе Байконыр, на территории новостройки, на уровне 12-го этажа горела кабина башенного крана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На данный момент пожар полностью ликвидирован. Его площадь составила 1,5 квадратных метра.

"Крановщик после медосмотра от госпитализации отказался. В тушении были задействованы восемь человек и две единицы техники ДЧС Астаны", — говорится в сообщении.

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