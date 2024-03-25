Башенный кран загорелся на стройке в Астане

Утром 25 марта в столичном районе Байконыр, на территории новостройки, на уровне 12-го этажа горела кабина башенного крана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На данный момент пожар полностью ликвидирован. Его площадь составила 1,5 квадратных метра.