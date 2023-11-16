Барную стойку и камин собирались купить в школу в Экибастузе
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Лот экибастузской СОШ №11 на сайте госзакупок смутил общественность. В учительскую собирались купить камин, барную стойку и светодиодные светильники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
На заявку первой обратила внимание руководитель областного филиала республиканского общественного объединения "Әдiлдiк жолы" Нургуль Каирденова.
"Конкурс, объявленный КГУ СОШ №11 отдела образования Экибастуза, интересен тем, что в учительскую необходима барная стойка со стульями. На столе должна быть расположена подставка с крючками для кружек, а над столом два светодиодных висячих светильника", – рассказала Нургуль Каирденова.
Кроме того, для обогрева служебного помещения школы нужен камин. При этом в прошлом году образовательное учреждение отремонтировали.
Сотрудники отдела и управления образования создали комиссию, провели служебную проверку. Администрация школы объяснила, что в организации создавали современную учительскую Teacher Office. Там же должен был быть уголок отдыха с посудой, электроприборами и столом, чтобы педагоги могли отдохнуть за чашкой чая.
"Специалист по госзакупкам школы при выборе из реестра столов неправильно подобрал техническую спецификацию", – сообщила итоги проверки руководитель отдела образования Лаура Дисюпова.
Комиссия рекомендовала отменить госзакупку. Её объявят повторно с изменением технической спецификации.
За ослабление контроля при организации государственных закупок директор школы получила выговор, специалист – строгий выговор.
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