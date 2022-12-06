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Бармен торговал наркотиками в ночном клубе Астаны
22-летнего бармена столичного ночного клуба задержали за распространение наркотиков на рабочем месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Астаны задержали парня по подозрению в сбыте мефедрона.
Следственные действия продолжили по месту жительства бармена.
"При обыске квартиры, которую снимал задержанный со своим другом, также изъяты наркотические вещества каннабисной и синтетической групп - около 20 разовых доз", – сообщил начальник УПН столичного департамента полиции Рустам Гасизов.
Всего в ходе ОРМ изъято около четырёх граммов мефедрона и 11 граммов гашиша.
Проводится досудебное расследование по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Задержанный водворён в ИВС ДП Астаны.
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