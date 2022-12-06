Бармен торговал наркотиками в ночном клубе Астаны

Фото: polisia.kz

22-летнего бармена столичного ночного клуба задержали за распространение наркотиков на рабочем месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Астаны задержали парня по подозрению в сбыте мефедрона.

Следственные действия продолжили по месту жительства бармена.

"При обыске квартиры, которую снимал задержанный со своим другом, также изъяты наркотические вещества каннабисной и синтетической групп - около 20 разовых доз", – сообщил начальник УПН столичного департамента полиции Рустам Гасизов.

Всего в ходе ОРМ изъято около четырёх граммов мефедрона и 11 граммов гашиша.

Проводится досудебное расследование по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Задержанный водворён в ИВС ДП Астаны.