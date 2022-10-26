Банк ЦентрКредит возглавил Руслан Владимиров

Фото: пресс-службы Банка ЦентрКредит

Председателем Правления АО "Банк ЦентрКредит" назначен Руслан Владимиров. На этом посту он сменил Галима Хусаинова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

"Банк ЦентрКредит закончил плановую ротацию в составе правления в связи с завершением процесса интеграции с АО "ЕСО Center Bank". Решением Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" председателем правления назначен Владимиров Руслан Владимирович (ранее Председатель Правления АО "ЕСО Center Bank")", - говорится в сообщении.

В банке также отметили, что за время работы Галим Хусаинов внёс большой вклад в развитие финансового института. Совет директоров АО "Банк ЦентрКредит" поблагодарил его за работу и пожелал новых успехов в дальнейших проектах.