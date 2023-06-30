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BaigeNews LIVE: Закрытие первой сессии парламента РК восьмого созыва Сегодня, 19:27
259
Сегодня, 19:27
259

BaigeNews LIVE: Закрытие первой сессии парламента РК восьмого созыва

Парламент Казахстана вышел на каникулы. Как сообщил, закрывая сессию, спикер мажилиса Ерлан Кошанов, на следующей неделе депутаты отправятся в регионы.

Об итогах работы парламента РК в интервью BaigeNews.kz рассказал член Комитета по социально-культурному развитию мажилиса Елнур Бейсенбаев.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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Журналист
Сегодня, 19:27
259
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