BaigeNews LIVE: Нерешаемой проблемой назвал ремонт дорог в Казахстане депутат
Сегодня, 18:57
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Сегодня, 18:57Сегодня, 18:57
196Фото: BaigeNews.kz
На пленарном заседании мажилиса депутат Ислам Сункар поднял проблемные вопросы ремонта дорог в Казахстане. В интервью BaigeNews.kz он подробно рассказал об этом.
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