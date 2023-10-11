BaigeNews LIVE: Нерешаемой проблемой назвал ремонт дорог в Казахстане депутат

На пленарном заседании мажилиса депутат Ислам Сункар поднял проблемные вопросы ремонта дорог в Казахстане. В интервью BaigeNews.kz он подробно рассказал об этом.

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