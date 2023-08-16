BaigeNews LIVE: мажилисмены проверили проблемные столичные объекты и дворы

Депутаты мажилиса Павел Казанцев и Марат Башимов ознакомились с состоянием общественных пространств и дворов района Байқоңыр в Астане. Они посетили "Аллею журналистов", которая была открыта в преддверии 25-летия столицы.

Мажилисмены также ознакомились с обновлённой площадью, расположенной в старом центре района Байқоңыр – на пересечении улиц Егемен Қазақстан и Кенесары.

Здесь установили световые столбы, лавочки, создали зоны отдыха. Проведены дополнительные работы по озеленению, установлена специальная система орошения.

В интервью BaigeNews.kz депутат Марат Башимов рассказал о том, какие вопросы благоустройства Астаны будут решаться в ближайшее время.