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Коллаж BaigeNews.kz/Чингис Касымхан 29 Июля, 21:00
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29 Июля, 21:00
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Фото: Коллаж BaigeNews.kz/Чингис Касымхан

BaigeNews LIVE: Как прошёл матч Super Bol против QJ League

В Астане прошёл матч финалистов Super bol и QJ league. Оба проекта направлены на развитие детско-юношеского футбола в Казахстане.

Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу QJ League.

В интервью корреспонденту BaigeNews.kz руководитель спортивно-аналитического блока QJ league Арсен Инкарбеков рассказал о развитии детско-юношеского футбола в Казахстане.

 
 
 
 
 
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Журналист
29 Июля, 21:00
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