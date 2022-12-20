Багдат Мусин объяснил причины плохого интернета в школах

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Багдат Мусин разъяснил причины низкой скорости интернета в некоторых школах, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил министр, финансирование школ находится в ведении акиматов, соответственно, деньги для обеспечения интернета в школах выделяются акиматами. Проблема недостаточной скорости интернета в школах имеет несколько причин. Одна из них - отсутствие технических условий (оптоволоконных сетей и др).

Кроме того, по его словам, в части школ есть техническая возможность для подключения к скоростному интернету. Но его фактическое отсутствие связано не с экономией директоров школ, а с тем, что финансирование качественного интернета изначально не предусматривается акиматами и маслихатами в достаточном объеме для подключения школ к необходимому тарифному плану.

По мнению Мусина, из-за нехватки средств, выделяемых акиматами, директор школы или руководитель отдела образования не могут обеспечить высокоскоростной интернет.

Он подчеркнул, что ранее министерством была опубликована информация и впервые обнародованы суммы, выделенные акиматам на сферу образования. Информация доступна на сайте и в соцсетях министерства.

Как отметил министр, акиматам поручили централизовать заключение договоров на подключение к интернету, также поручено заложить дополнительные средства для того, чтобы внутри школы могли установить Wi-Fi соединения и локальные сети.