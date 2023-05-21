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Сегодня, 15:12
308
308Фото: pixabay
Автомобиль со школьниками попал в ДТП в Актюбинской области
В Актюбинской области в ДТП попала "Нива", в которой находились пятеро детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
Авария произошла 20 мая около 09:50 в посёлке Караулкельды Актюбинской области.
"Столкнулись автомобиль "Нива" и "Лада приора". В "Ниве" находились пятеро школьников. За рулём был житель поселка Караулкелды. В результате ДТП пострадала девочка 2011 года рождения", — сообщили в департаменте полиции региона.
12-летняя девочка госпитализирована с переломом ключицы. По факту ДТП проводится расследование.
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