  • 19 Декабря, 00:02
  • BAIGENEWS

Автобус с пассажирами вылетел в кювет в СКО

Вчера, 23:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пресс-служба ДП СКО Вчера, 23:26
Вчера, 23:26
96
Фото: Пресс-служба ДП СКО

В Северо-Казахстанской области пассажирский автобус сошел в кювет. Одного человека доставили в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции, около 19:20 в Кызылжарском районе на автодороге республиканского значения Жезказган — Петропавловск 52-летний водитель не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет.

В автобусе сообщением Петропавловск — Имантау находились 25 человек.

— На данный момент один пострадавший доставлен в Кызылжарскую центральную районную больницу. Принимаются меры по вызволению автобуса из кювета. Сотрудниками департамента полиции оказывается посильная помощь, — прокомментировали в пресс-службе.

Самое читаемое

Наверх