Автобус с пассажирами вылетел в кювет в СКО

В Северо-Казахстанской области пассажирский автобус сошел в кювет. Одного человека доставили в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции, около 19:20 в Кызылжарском районе на автодороге республиканского значения Жезказган — Петропавловск 52-летний водитель не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет.

В автобусе сообщением Петропавловск — Имантау находились 25 человек.