Автобус с пассажирами вылетел в кювет в СКО
Вчера, 23:26
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Вчера, 23:26Вчера, 23:26
96Фото: Пресс-служба ДП СКО
В Северо-Казахстанской области пассажирский автобус сошел в кювет. Одного человека доставили в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
По информации пресс-службы департамента полиции, около 19:20 в Кызылжарском районе на автодороге республиканского значения Жезказган — Петропавловск 52-летний водитель не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет.
В автобусе сообщением Петропавловск — Имантау находились 25 человек.
— На данный момент один пострадавший доставлен в Кызылжарскую центральную районную больницу. Принимаются меры по вызволению автобуса из кювета. Сотрудниками департамента полиции оказывается посильная помощь, — прокомментировали в пресс-службе.
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