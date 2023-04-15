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FlyArystan / Facebook Сегодня, 01:10
77
Сегодня, 01:10
77
Фото: FlyArystan / Facebook

Авиарейсы задерживаются в Казахстане из-за непогоды

Авиакомпании FlyArystan сообщила о задержке рейса КС7132 из Павлодара в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал перевозчика. 

Причина — неблагоприятные погодные условия в аэропорту Павлодара и невозможность произвести противообледенительную обработку воздушного судна. 

Рейс предварительно перенесён на 15 апреля. Актуальную информацию о времени вылета отправят пассажирам на телефонные номера, указанные при бронировании. Пассажиры могут самостоятельно проверять статус рейса в приложении FlyArystan.

Отмечается, что, учитывая отсутствие вины авиакомпании в задержке рейса Павлодар-Алматы, пассажирам предлагается:

1. при задержке более двух часов:

- прохладительные напитки, а также пассажиры могут запросить два телефонных звонка продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте;

2. при задержке более четырёх часов — горячее питание. 

Задержка вылета данного рейса стала причиной задержки следом вылетающего рейса КС7057 (Алматы-Астана), вылет перенесен на 00:30 по времени Алматы. Пассажирам данного рейса предоставлены напитки, а также горячее питание. 

Следом вылетающий рейс КС7058 (Астана-Алматы) будет вылетать также с задержкой. Он переносится на 03:00 по времени Астаны. Пассажирам данного рейса предоставлены напитки и горячее питание.

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Сегодня, 01:10
77
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