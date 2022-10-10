Атмосферный ролик сняли пограничники Казахстана

Фото: Ритм Евразии

Атмосферный ролик о службе на госгранице сняли в КНБ Казахстана, сообщает BaigeNews.kz. Он размещён в Instagram-аккаунте shekaraknbkz.

Основная идея ролика – показать особенности службы и красоту нашей природы. Там действительно есть на что посмотреть…

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ҚР ҰҚК Шекара қызметі (@shekaraknbkz)

Одна из подписчиц Instagram-аккаунта написала: "Три дня назад мой сын вернулся со службы на границе! Уже скучает..."