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Ритм Евразии Сегодня, 14:52
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Фото: Ритм Евразии

Атмосферный ролик сняли пограничники Казахстана

Атмосферный ролик о службе на госгранице сняли в КНБ Казахстана, сообщает BaigeNews.kz. Он размещён в Instagram-аккаунте shekaraknbkz.

Основная идея ролика – показать особенности службы и красоту нашей природы. Там действительно есть на что посмотреть…

 

 
 
 
 
 
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Публикация от ҚР ҰҚК Шекара қызметі (@shekaraknbkz)

Одна из подписчиц Instagram-аккаунта написала: "Три дня назад мой сын вернулся со службы на границе! Уже скучает..."

Видео: КНБ РК
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#Погранслужба КНБ #креатив
Журналист
Сегодня, 14:52
390
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