AstraZeneca планирует локализовать производство инновационных препаратов в Казахстане

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Накануне, 7 февраля, в Лондоне в рамках девятого заседания казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству подписан меморандум о взаимопонимании между министерством здравоохранения Республики Казахстан и международной биофармацевтической компанией AstraZeneca, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой она пресс-службу минздрава РК.

"Подписание меморандума будет способствовать развитию фармацевтической индустрии Республики Казахстан, включая повышение доступности инновационных лекарственных препаратов для населения, стимулирование производителей в расширении контрактного производства лекарственных средств на производственных мощностях, расположенных на территории Казахстана", - отметил первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.

По его словам, укрепление партнерства с крупнейшей британской фармацевтической компанией, будет способствовать интеграции в систему здравоохранения Республики Казахстан наиболее современных и эффективных международных практик, развитию международного сотрудничества и обмена опытом в области здравоохранения, медицинской науки и образования между РК и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Cтоит отметить, что в ходе подписания документа стороны обсудили возможность содействия британской фармкомпании в локализации инновационных препаратов на основе казахстанского производства.