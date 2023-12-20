Астанинский "Барыс" проиграл на выезде уфимской команде

Астанинский "Барыс" сыграл с уфимским "Салаватом Юлаевым" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

До выездного матча казахстанский клуб находился на последней строчке Восточной конференции. Их соперники были на третьем месте.

В первом периоде казахстанская команда дважды выходила вперед усилиями Понтуса Оберга и Энтони Камара, но россияне сравнивали счёт.

Вторая часть игры осталась полностью за хозяевами, Эдди Паскуале пропустил две шайбы.

В заключительной двадцатиминутке Аркадий Шестаков вернул интригу, Евгений Рымарев выровнял положение, а за две минуты до окончания поединка уфимцы вырвали победу. Игра окончилась со счётом 5:4: астанчане уступили.

21 декабря "Барыс" в гостях встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".