Астанчане убрали мусор с трибун после матча Казахстана с Сан-Марино
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Группа столичных волонтёров и неравнодушных болельщиков убрала мусор на стадионе "Астана Арена" после матча сборной Казахстана против команды Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz.
Граждан восхитила не только активность футбольных фанатов и жителей столицы, но и их неравнодушие. К уборке на трибунах присоединились как активисты и волонтёры госучреждения "Астана Жастары", так и все неравнодушные жители столицы, пришедшие посмотреть матч.
17 ноября футболисты сборной Казахстана в домашнем матче обыграли команду Сан-Марино со счётом 3:1. Игру посетили более 30 тысяч зрителей.
Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал национальную сборную по футболу, посетив матч на стадионе "Астана Арена".
На стадионе главу государства встретили олимпийские чемпионы Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова, а также Димаш Кудайберген.
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