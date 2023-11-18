Астанчане убрали мусор с трибун после матча Казахстана с Сан-Марино

Группа столичных волонтёров и неравнодушных болельщиков убрала мусор на стадионе "Астана Арена" после матча сборной Казахстана против команды Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz.

Граждан восхитила не только активность футбольных фанатов и жителей столицы, но и их неравнодушие. К уборке на трибунах присоединились как активисты и волонтёры госучреждения "Астана Жастары", так и все неравнодушные жители столицы, пришедшие посмотреть матч.

17 ноября футболисты сборной Казахстана в домашнем матче обыграли команду Сан-Марино со счётом 3:1. Игру посетили более 30 тысяч зрителей.

Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал национальную сборную по футболу, посетив матч на стадионе "Астана Арена".

На стадионе главу государства встретили олимпийские чемпионы Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова, а также Димаш Кудайберген.