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Астана может остаться без отопления в этом году – депутат мажилиса
Депутат мажилиса Ерлан Саиров заявил, что столица этой зимой может остаться без отопления. Такое предположение он высказал из-за неоднократного переноса сроков сдачи строительства ТЭЦ-3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Amanatpartiasy.kz.
Рабочая группа Республиканского совета по противодействию коррупции при AMANAT провела партийную проверку строительства ТЭЦ-3 в Астане. В её состав вошли депутаты мажилиса, представители Генеральной прокуратуры, акимата столицы, Агентства по финансовому мониторингу и Агентства по противодействию коррупции.
Как известно, строительство ТЭЦ-3 ведётся уже больше десяти лет, и всё это время растёт стоимость работ, а сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились. Сейчас, по информации подрядной организации АО "ЦентрКазЭнергоМонтаж" первые две котельные будут запущены в октябре этого года, а сама ТЭЦ будет сдана в эксплуатацию к концу года.
"В соответствии с Законом "Об общественном контроле", мы проводим контроль качества строительства столичной ТЭЦ-3. Мы знаем, что строительство ведётся с 2010 года, это долгий процесс. В то же время очень многие люди жалуются на то, что в Астане хронически не хватает тепла. Поэтому есть опасность того, что в этом году город может остаться в какой-то мере без отопления", – предупредил председатель совета, депутат Мажилиса Ерлан Саиров.
Сейчас на объекте в две смены трудится свыше 600 человек из 17 субподрядных организаций. Согласно данным технического аудита, работы на объекте выполнены на 83 процента. Уже завершены работы по монтажу водогрейных котлов, горелок и трубопроводов сетевой воды. Также был проложен технический водовод от Индустриального парка до ТЭЦ-3.
Однако список остаточных работ для запуска электростанции остаётся обширным. Необходимо подвести газораспределительные сети, наладить систему вентиляции и кондиционирования водогрейной котельной, провести работы по внешним и внутренним инженерным сетям. Сегодня продолжаются работы по изоляции труб, а также по установке оборудований управления объекта и опрессовке воды.
В ходе инспекции отмечено, что при несвоевременном завершении строительства ТЭЦ в столице может наступить дефицит теплоэнергии. Другая проблема заключается в том, что за прошедшие 15 лет часть ранее приобретённого оборудования уже устарела и практически не пригодна для использования.
Напомним, что на строительство ТЭЦ-3 в Астане в 2008 году из республиканского бюджета было выделено 86 миллиардов тенге. В последующем бюджет увеличили до 122 миллиардов тенге. При этом увеличение указанной стоимости из бюджета планируется уже до 175 миллиардов тенге.
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