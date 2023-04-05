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Сегодня, 10:40
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379Фото: inform.kz
Асхат Жумагали возглавил Антикор
Касым-Жомарт Токаев назначил главой Антикоррупционной службы Асхата Жумагали, передаёт BaigeNews.kz.
"Указом главы государства Жумагали Асхат Жумагалиулы назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). Он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении Акорды.
Ранее Жумагали занимал должность заместителя председателя агентства.
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