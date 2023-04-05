  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

inform.kz Сегодня, 10:40
379
Сегодня, 10:40
379
Фото: inform.kz

Асхат Жумагали возглавил Антикор

Касым-Жомарт Токаев назначил главой Антикоррупционной службы Асхата Жумагали, передаёт BaigeNews.kz

"Указом главы государства Жумагали Асхат Жумагалиулы назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). Он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении Акорды. 

Ранее Жумагали занимал должность заместителя председателя агентства. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:40
379
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх