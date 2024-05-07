Артисты алматинского цирка прошли во второй тур шоу Britain’s Got Talent

Артисты Казахского государственного цирка Батыр Жанузак, Марлен Маратов и Зарина Дигарбекова выступили на популярном британском телешоу Britain’s Got Talent ("Британия ищет таланты"), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Они исполнили сложный акробатический номер, где один из участников поднимался по лестнице, тогда как напарник делал стойку на одной руке, опираясь на его голову.

Зрители и жюри проекта Саймон Коуэлл, Аманда Холден, Алиша Диксон и Бруно Тониоли аплодировали артистам стоя. Участники из Казахстана единогласно прошли во второй тур проекта, который состоится 17 мая.

"Впервые наши артисты на сцене Britain’s Got Talent выступили с цирковым номером и прошли во второй тур. Мы очень рады и желаем им удачи. Следующий их номер также будет очень интересным и заставит зрителей восхищаться. В целом артисты нашего цирка постоянно совершенствуют своё мастерство и выступают в Европе и США, прославляя нашу страну. Также молодые артисты при поддержке акимата города проходят повышение квалификации в лучших профильных зарубежных вузах, принимают участие в международных фестивалях и конкурсах", – подчеркнул руководитель управления культуры Алматы Гани Майлибаев.

Britain’s Got Talent – это популярное британское реалити-шоу талантов. Победители проекта получат денежный приз и возможность выступить на Royal Variety Performance, который пройдёт в Лондоне в ноябре 2024 года.