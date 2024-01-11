Армия Казахстана названа лучшей в Центральной Азии

В ежегодном рейтинге стран по уровню военной мощи Global Firepower-2024 Казахстан оказался на 58 месте из 145, передаёт BaigeNews.kz.

Страны оценивали по 60 различным критериям, в том числе по количеству военных подразделений, человеческих ресурсов, финансовому положению, технологическому развитие, географическому расположению и мобильности.

Казахстан занял 58 строчку, обогнав армии Азербайджана (59), Беларуси (64), Узбекистана (65), Туркменистана (83), Грузии (84), Кыргызстана (100), Армении (102), Монголии (105), Таджикистана (107).

На первом месте оказалась армия США, на втором – России, на третьем - Китая. В пятерку вошли армии Индии и Южной Кореи. На последнем месте в списке расположился Бутан.

Отметим, в прошлом году Казахстан занимал 63 место в данном рейтинге.