В 2001-2002 годах - главный специалист, начальник отдела Агентства РК по государственным материальным резервам.

В 2002-2004 годах - начальник управления анализа и мониторинга несостоятельных предприятий Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства государственных доходов РК.

В 2004-2006 годах - директор Республиканского государственного предприятия "Казахстанский институт метрологии".

После зампредседателя Комитета по работе с несостоятельными должниками.

Также работал на руководящих должностях в структурах министерств финансов, экономики и бюджетного планирования, холдинга "КазАгро".

Был директором Республиканского государственного предприятия "КазИнСт", директором департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии, председателем Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2019-2020 годах занимал должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

В 2020-2022-хх – член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, Москва.

В 2022-2023 годах – первый вице-министр торговли и интеграции РК.