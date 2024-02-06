Арман Шаккалиев вновь стал министром торговли и интеграции РК
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Указом главы государства Арман Шаккалиев назначен министром торговли и интеграции Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
Шаккалиев родился в 1977 году в Балхаше Карагандинской области.
Окончил Евразийский университет имени Гумилёва, Карагандинский государственный университет имени Букетова, Костанайский инженерно-экономический университет имени Дулатова.
Трудовую деятельность начал юрисконсультом ОАО "Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий" по Астане и Акмолинской области.
В 2001-2002 годах - главный специалист, начальник отдела Агентства РК по государственным материальным резервам.
В 2002-2004 годах - начальник управления анализа и мониторинга несостоятельных предприятий Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства государственных доходов РК.
В 2004-2006 годах - директор Республиканского государственного предприятия "Казахстанский институт метрологии".
После зампредседателя Комитета по работе с несостоятельными должниками.
Также работал на руководящих должностях в структурах министерств финансов, экономики и бюджетного планирования, холдинга "КазАгро".
Был директором Республиканского государственного предприятия "КазИнСт", директором департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии, председателем Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК.
В 2019-2020 годах занимал должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.
В 2020-2022-хх – член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, Москва.
В 2022-2023 годах – первый вице-министр торговли и интеграции РК.