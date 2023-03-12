Арман Давлетяров стал ведущим телеканала Jibek Joly

Фото: Instagram / arman_dav

Бывший глава российского телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров станет ведущим на одном из проектов на казахстанском телеканале Jibek Joly, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"Я сначала долго не соглашался. Думал, что вся эта история с артистами – это уже перевёрнутая страница в моей жизни. Сейчас я думаю, как много я потерял. Во-первых, я не знал 90% людей, которые приходят к нам в гости. Среди них музыканты, юмористы, творческие люди, я получаю огромное удовольствие", - сказал он во время выступления на SöZ Astana Public Talk в столице Казахстана.

На днях команда сняла программу, посвященную тоям и свадьбам. Он признался, что слышал раньше о той-бизнесе, но всегда с комментариями, что это нечто несерьёзное.

"Я никогда не был на казахских свадьбах, кроме своей когда-то 20 лет назад, но на ней не было казахских артистов. Я вроде уже не танцую и не пою, но мне так понравилось. Это особенный казахский пласт, отдельное направление. Настолько у нас богатая культура. Я как казах, который живёт за пределами Казахстана, до конца недооценивал, потому что не знал. Сейчас я познакомился с этими людьми и подумал, какая же интересная и богатая страна Казахстан. Я счастлив, что попал на эту программу, и буду там, пока не выгонят", - пошутил Арман Давлетяров.