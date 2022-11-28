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Антикор выявил 72 факта незаконного вмешательства в бизнес
Антикоррупционная служба проводит системную работу по выявлению фактов незаконного вмешательства и давления на бизнес со стороны государственных служащих. С начала года выявлено 72 таких фактов, по ним начато 165 досудебных расследований, изобличено 112 должностных лиц, из них 65 осуждено, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
"Большая часть противоправных действий связана с вымогательством взяток, в том числе при подписании актов выполненных работ, выдачи разрешительных документов и другие. Их удельный вес в общей структуре составил 80%. Следователями Антикоррупционной службы по всем вышеуказанным фактам в адрес руководства государственных органов внесены представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению коррупционных преступлений", - сообщили на расширенном заседании рабочей группы Антикоррупционной службы и Нацпалаты "Атамекен".
По информации борцов с коррупцией, предотвращено проведение с бизнесом свыше тысячи следственных действий, что оградило предпринимателей от лишней траты времени на посещение следственных кабинетов, участия в процессуальных мероприятиях.
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