Антикор пополнился молодыми сотрудниками

Фото: Антикор

46 сотрудников Антикоррупционной службы принесли присягу перед народом Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Молодые офицеры обязались строго соблюдать Конституцию и законы РК и во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости. Приказом Председателя Агентства им присвоены первые специальные звания лейтенантов антикоррупционной службы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Руководители территориальных департаментов поздравили вновь назначенных сотрудников.

Все новобранцы прошли шестимесячную первоначальную профессиональную подготовку в Академии правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре РК. Также они стажировались в территориальных департаментах Антикоррупционной службы.

Следующий этап первоначальной профессиональной подготовки запланирован на третий квартал 2023 года.

О наборе будет объявлено дополнительно на официальном сайте и аккаунтах Агентства в социальных сетях.