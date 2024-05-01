Анна Данилина уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Испании
Сегодня, 19:47
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Сегодня, 19:47Сегодня, 19:47
101Фото: instagram.com/_annadanilina_
Теннисистка из Казахстана Анна Данилина провела первый матч на турнире парного разряда серии "Челленджер" в испанском Лериде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В паре с эстонской спортсменкой Ингрид Нил Данилина одержала победу над американским дуэтом Хейли Баптисте — Алисия Паркс в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:4. Встреча продлилась один час и 32 минуты. Игра между спортсменками состоялась на стадии 1/8 финала.
Отметим, что Данилина на данный момент располагается на 56-й строчке мирового рейтинга WTA в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.
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