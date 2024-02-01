Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-1, 2 КО) выступила на вечере профессионального бокса в Баку (Азербайджан) и победила спортсменку из Пакистана нокаутом в первом же раунде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ангелина Лукас встретилась с пакистанкой Ромой Юсаф (5-0-1, 2 КО). Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на восемь раундов, а на кону стоял вакантный титул чемпионки мира по версии WIBA. Бой закончился победой Лукас нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Ангелина Лукас одержала шестую победу на профи-ринге и завоевала вакантный пояс WIBA, а Рома Юсаф потерпела первое поражение в карьере. Ранее Лукас также выигрывала чемпионские пояса по версиям WBC International и UBO.

После боя Лукас поблагодарила свою соперницу за бой в социальной сети Instagram и прикрепила к посту их совместное фото.

"Я хочу поблагодарить Рому Юсуф за бой! Легенда своей страны, Пакистана. Первая женщина-профессионал, которая имеет такой высочайший рейтинг в профессионалах! Она вышла со мной в бой с рекордом 5-0-1, не допустив ни одного поражения! И сегодня мы написали историю и боролись за звание чемпиона мира. Респект", — написала Лукас.