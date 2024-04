Американский друг Шавката Рахмонова одержал спорную победу в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе на арене "UFC Apex" неожиданно завершился главный бой в среднем весе на турнире UFC Fight Night 240 между американцем Бренданом Алленом и его соотечественником Крисом Кёртисом. Победу раздельным решением судей одержал Аллен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.

До этого поединка на счету 28-летнего Аллена было 25 побед и пять поражений. 36-летний Кёртис имел в своём активе 31 победу при 10 поражениях. Бойцы уже встречались в рамках UFC, в 2021 году Кёртис одержал победу техническим нокаутом.

THE STREAK CONTINUES 😤@BrendanAllenMMA gets revenge and comes out on top with a split decision! #UFCVegas90 pic.twitter.com/WH85LEb8xy