Американские ковбои будут состязаться в кокпаре на V Всемирных играх кочевников
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Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев встретился с делегацией из США, прибывшей в Астану на празднование Наурыза. Среди гостей прославленный американский ковбой-родеоист Кейси Филд и капитан сборной США по кокпару Лэдд Хауэлл, передаёт BaigeNews.kz.
Стороны обсудили развитие конных видов спорта, популяризацию кокпара и американского родео в двух странах, а также предстоящие пятые Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Казахстане в этом году.
Представители американской делегации выразили готовность принять участие в соревнованиях по кокпару.
Сборная США по кокпару под предводительством капитана Лэдда Хауэлла участвовала во Всемирных играх кочевников в 2018 и 2022 годах.
"На последних Всемирных играх кочевников казахстанские кокпаристы выиграли "золото", поэтому мы возлагаем большие надежды на наших спортсменов. Мы наслышаны о вашей команде как одной из ведущих в этом виде спорта. Отрадно, что вы активно участвуете в конно-спортивных играх кочевых народов Центральной Азии и занимаетесь популяризацией их на территории США. Полагаем, что выступление вашей команды на кокпаре будет одним из запоминающихся", - сказал Ермек Маржикпаев.
Министр пригласил гостей из США принять участие в церемонии запуска табло обратного отсчёта пятых Всемирных игр кочевников Астана-2024. Представители делегации предложили включить в программу показательных выступлений в рамках Игр американское родео.
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