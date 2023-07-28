Алматинский акимат отсудил у автобусного парка 8 маршрутов из-за жалоб горожан

Фото: facebook.com/Александр Залесский

В Алматы автобусный парк "Автотрансгаз" досрочно прекратил свою деятельность. Акимат города передал все маршруты другим перевозчикам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городскую администрацию.

"ТОО "Автотрансгаз" прекратило работу на рынке городских пассажирских перевозок с 24 июля текущего года после завершения судебных разбирательств в пользу городского акимата. С этого дня восемь маршрутов, которые обслуживала компания, перешли к четырём перевозчикам. Такие оперативные меры акимат Алматы вынужден был применить в связи с досрочным прекращением деятельности данной компании в сфере пассажирских перевозок, чтобы предотвратить срыв маршрутов в рабочий день", — говорится в распространённом в пятницу, 28 июля, сообщении акимата.

Как сообщалось ранее, в отношении "Автотрансгаз" был подан судебный иск в связи с невыполнением своих обязательств. На всех маршрутах компании не было полноценного обслуживания. Это негативно влияло на качество перевозок. В акимате отметили, что пассажиры критиковали состояние автобусов, интервал движения и частый сход автобусов с линии по техническим причинам. При этом все обязательства акиматом по выплате субсидий выполнялись в полном объёме.

В итоге восемь маршрутов переданы четырём перевозчикам города с поэтапным увеличением количества подвижных единиц по мере необходимости.

Так, маршрут №112 обслуживает ТОО "Алматыэлектротранс" с 10 автобусами, вместо пяти действовавших. Также коммунальному автопарку переданы маршруты №126, 16 и №3, где на линии курсируют восемь, девять и два автобуса соответственно.

Компании "ДуманТранском" переданы маршруты №29р (два автобуса) и №47 (16 автобусов вместо 12 курсировавших).

Маршрут №29 передан частному перевозчику "Экобас", который выпустит на линию 12 автобусов.

Маршрут №85 теперь обслуживает ТОО "АвтоАлматранс", который запустил на линию 10 автобусов.

Таким образом, в настоящее время в Алматы пассажирские перевозки осуществляют 24 компании.

В акимате напомнили, что в текущем году в Алматы до конца года планирую закупить 600 газовых автобусов, 100 из которых уже проходят оформление документов и будут выпущены на линию в ближайшее время. Поставка остальных автобусов запланирована до конца года. По мере поступления новых автобусов планируется обновление и усиление действующих и наиболее загруженных маршрутов города.