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Алматинские школьники вошли в Книгу рекордов Гиннесса

Сегодня, 21:13
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t.me/almaty_akimat Сегодня, 21:13
Сегодня, 21:13
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Фото: t.me/almaty_akimat

По случаю Дня тогызкумалак более двух тысяч алматинских учеников сыграли единовременно в игру тогызкумалак и тем самым вошли в Книгу рекордов Гиннеса Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Это достижение зафиксировала представитель Книги рекордов Гиннесса Казахстана Карлыгаш Жаппар. Она вручила  специальный сертификат о фиксировании рекорда.  

Мероприятие было организовано при поддержке акимата города и федерации интеллектуальной игры тогызкумалак Алматы. Сегодня же Алматы выбрали столицей столицей интеллектуальной игры тогызкумалак. Об этом сообщил Президент Всемирной и республиканской федерации по тогызкумалак Алихан Байменов.  

В 2020 году решением ЮНЕСКО тогызкумалак был включен в Список культурного наследия человечества.

Фото: акимат Алматы

 

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