Алматинские школьники вошли в Книгу рекордов Гиннесса
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По случаю Дня тогызкумалак более двух тысяч алматинских учеников сыграли единовременно в игру тогызкумалак и тем самым вошли в Книгу рекордов Гиннеса Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
Это достижение зафиксировала представитель Книги рекордов Гиннесса Казахстана Карлыгаш Жаппар. Она вручила специальный сертификат о фиксировании рекорда.
Мероприятие было организовано при поддержке акимата города и федерации интеллектуальной игры тогызкумалак Алматы. Сегодня же Алматы выбрали столицей столицей интеллектуальной игры тогызкумалак. Об этом сообщил Президент Всемирной и республиканской федерации по тогызкумалак Алихан Байменов.
В 2020 году решением ЮНЕСКО тогызкумалак был включен в Список культурного наследия человечества.
Фото: акимат Алматы
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