Алматинские школьники вошли в Книгу рекордов Гиннесса

По случаю Дня тогызкумалак более двух тысяч алматинских учеников сыграли единовременно в игру тогызкумалак и тем самым вошли в Книгу рекордов Гиннеса Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Это достижение зафиксировала представитель Книги рекордов Гиннесса Казахстана Карлыгаш Жаппар. Она вручила специальный сертификат о фиксировании рекорда.

Мероприятие было организовано при поддержке акимата города и федерации интеллектуальной игры тогызкумалак Алматы. Сегодня же Алматы выбрали столицей столицей интеллектуальной игры тогызкумалак. Об этом сообщил Президент Всемирной и республиканской федерации по тогызкумалак Алихан Байменов.

В 2020 году решением ЮНЕСКО тогызкумалак был включен в Список культурного наследия человечества.

Фото: акимат Алматы