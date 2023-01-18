Алматинка разбила чужое авто в отместку мужу

Фото: astanatv.kz

Курьезный случай произошел в Алматы. Жительница мегаполиса поругалась с мужем и отправилась во двор, чтобы со злости разбить его машину. Но ошиблась и разгромила чужое авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Свое авто в разбитым реальный хозяин обнаружил только утром. И сразу написал заявление в полицию. Но пока ущерб, по его словам, никто не возместил.