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astanatv.kz Сегодня, 22:17
130
Сегодня, 22:17
130
Фото: astanatv.kz

Алматинка разбила чужое авто в отместку мужу

Курьезный случай произошел в Алматы. Жительница мегаполиса поругалась с мужем и отправилась во двор, чтобы со злости разбить его машину. Но ошиблась и разгромила чужое авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Свое авто в разбитым реальный хозяин обнаружил только утром. И сразу написал заявление в полицию. Но пока ущерб, по его словам, никто не возместил.

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#происшествия #Алматы #авто
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:17
130
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