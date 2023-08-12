Алматинец предлагал иностранцам гражданство РК за вознаграждение

Гражданство Казахстана обещал иностранцам житель Алматы. Кроме того, как следует из сообщения управления полиции Наурызбайского района, подозреваемый обещал свою помощь в получении кредита, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

За свои услуги фигурант получал от "клиентов" вознаграждение от 300 тысяч до 1 млн тенге.

"В настоящее время в отношении гражданина А., 1990 года рождения, с официальным заявлением в наше подразделение обратились четыре человека. Уголовное дело зарегистрировано по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК РК. Досудебное расследование проводится. Вместе с тем, не исключая возможность причастия злоумышленника к другим эпизодам, призываем граждан, в случае его опознания, позвонить по следующим телефонам: 8-778-622-02-19 и 8-747-699-70-02", – сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района Мухамедали Сейсенулы.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.