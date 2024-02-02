Алихан Смаилов провёл переговоры с премьер-министром Узбекистана
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл переговоры со своим коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым в Алматы в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, передаёт BaigeNews.kz.
Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сельском хозяйстве, транзитно-транспортной и газовой сферах. В частности, рассмотрены ход реализации Дорожной карты по увеличению двустороннего товарооборота и результаты работы кооперационных промышленных проектов.
Особое внимание также уделено расширению межгосударственных водных отношений. Стороны подчеркнули высокий уровень сложившегося партнёрства, подтвердили готовность исполнять ранее достигнутые договорённости и усилить дальнейшее взаимодействие. Это в том числе касается совместного управления и использования трансграничных водных объектов.
Алихан Смаилов отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию стратегического партнерства с Узбекистаном.
"Благодаря усилиям глав государств наше взаимодействие стало примером для всего региона", — сказал он.
По словам премьер-министра, Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнёров Казахстана. Объем товарооборота за 2022 год достиг запланированного рубежа в пять миллиардов долларов. За 11 месяцев прошлого года взаимная торговля также показала хорошие результаты и составила 4,1 миллиарда долларов.
"Перед нами стоит задача довести товарооборот до 10 миллиардов долларов. Поэтому необходимо принять системные меры по расширению торгово-экономических связей. Правительство Казахстана готово к активной совместной работе для достижения всех намеченных целей", — подчеркнул Алихан Смаилов.
Абдулла Арипов отметил, что стратегическое партнёрство между Узбекистаном и Казахстаном стремительно развивается в духе дружбы, добрососедства и взаимного уважения.
"Главы наших государств определили конкретные задачи по дальнейшему развитию многоплановых отношений между двумя странами. Мы готовы вместе с вами принять все необходимые меры для выполнения этих задач", — сказал он.
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