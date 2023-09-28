Алихан Смаилов дал поручения по реализации проекта "G4 City"

Вопросы реализации проекта "G4 City" в Алматинской области обсуждены на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Правительство.

На совещании рассмотрены меры по созданию международного центра развития бизнеса, привлечению инвестиций, строительству инфраструктуры и объектов деловой деятельности, а также ряд организационных вопросов.

По итогам обсуждения премьер-министр дал уполномоченным госорганам ряд поручений.

Напомним, согласно концепции, интегрированный город G4 City между Алматы и Конаевым будет состоять из четырех районов:

Gate — деловой и финансовый центр,

Golden — образовательный и медицинский хабы,

Growing — промышленный и логистический хабы,

Green — туристический кластер.

Весной текущего года в Алматинской области создана специальная экономическая зона "G4 City" площадью 30 тыс. га, срок действия которой продлится до 2048 года. Это обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города.