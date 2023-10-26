Али Окапов о карьере, рождении сына и медийности супруги

Гость очередного выпуска проекта ИнтервьюерЫ на BaigeNews.kz казахстанский певец и музыкант Али Окапов. В интервью исполнитель рассказал о плюсах и минусах популярности, отношении публики к детям знаменитых людей, поделился своим мнением о творчестве Димаша Кудайбергена, ответил на вопросы о заработках на своей музыке.