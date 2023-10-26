Али Окапов о карьере, рождении сына и медийности супруги
26 Октября, 09:23
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26 Октября, 09:2326 Октября, 09:23
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Гость очередного выпуска проекта ИнтервьюерЫ на BaigeNews.kz казахстанский певец и музыкант Али Окапов. В интервью исполнитель рассказал о плюсах и минусах популярности, отношении публики к детям знаменитых людей, поделился своим мнением о творчестве Димаша Кудайбергена, ответил на вопросы о заработках на своей музыке.
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