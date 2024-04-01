Акжаркын Турлыбай вернётся в Казахстан? Что говорят в МИД

Информацию о возвращении на родину казахстанки Акжаркын Турлыбай прокомментировал официальный представитель МИД Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

"У нас нет такой информации. Это не подтверждено. Вероятно, вы имеете в виду информацию в Tik Tok. Там много разной информации", - сказал Смадияров на брифинге.

Напомним, Акжаркын Турлыбай задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу, где ждала самолёт в Малайзию. В её багаже обнаружены наркотики. Девушку обвинили в контрабанде. В июне 2015 года Акжаркын приговорили к пожизненному заключению.

Акжаркын Турлыбай ехала в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка и её родные уверены, что она стала жертвой нигерийской международной этнической наркогруппировки.

Вопрос о судьбе Акжаркын Турлыбай был поставлен Главой государства Касым-Жомартом Токаевым перед членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи

Президент поручил министерству иностранных дел и правоохранительным органам продолжить взаимодействие с китайскими коллегами.