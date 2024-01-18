Акция ДосболLIKE стартовала в Казахстане

В Казахстане стартовала республиканская акция ДосболLIKE, направленная на улучшение социально-эмоционального климата в школах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения Республики Казахстан.

"Проект "ДосболLIKE" призван не только развивать социально-эмоциональные навыки у детей, но и создавать прочную основу для качественных взаимоотношений в образовательной среде. Мы убеждены, что формирование навыков конструктивного реагирования и благоприятного психологического климата в классах является ключевым шагом к успешному образованию. "ДосболLIKE" не просто инициатива – это наша инвестиция в лучшие образовательные практики и воспитание", - отметил вице-министр просвещения РК Едил Оспан.

Отмечается, что участвовать в акции могут учащиеся 1-11 классов всех организаций среднего образования, родители, педагоги, волонтеры и социальные партнеры.

"Данный проект будет весьма полезен для меня и моих ровесников. Благодаря этому проекту учащиеся узнают о своих правах и, помогая другим, смогут проявить доброту", - отметил ученик девятого класса Масимхан Естилеуов.

Также в Минпросвещения отметили, что в рамках акции будут приходить мероприятия по следующим направлениям:

Творческое сотрудничество,

Малая интеллектуальная академия,

Спортивная дружба,

Город мастеров,

Хорошее настроение,

Добровольцы.

В ведомстве подчеркнули, что цель акции заключается в объединении ученического сообщества для поиска наилучших способов позитивного общения через сотрудничество и создание дружественного, безопасного пространства в образовательных учреждениях. Акция "ДосболLIKE" начинается с 17 января и продолжится до 17 февраля 2024 года.