Акция ДосболLIKE стартовала в Казахстане
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В Казахстане стартовала республиканская акция ДосболLIKE, направленная на улучшение социально-эмоционального климата в школах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения Республики Казахстан.
"Проект "ДосболLIKE" призван не только развивать социально-эмоциональные навыки у детей, но и создавать прочную основу для качественных взаимоотношений в образовательной среде. Мы убеждены, что формирование навыков конструктивного реагирования и благоприятного психологического климата в классах является ключевым шагом к успешному образованию. "ДосболLIKE" не просто инициатива – это наша инвестиция в лучшие образовательные практики и воспитание", - отметил вице-министр просвещения РК Едил Оспан.
Отмечается, что участвовать в акции могут учащиеся 1-11 классов всех организаций среднего образования, родители, педагоги, волонтеры и социальные партнеры.
"Данный проект будет весьма полезен для меня и моих ровесников. Благодаря этому проекту учащиеся узнают о своих правах и, помогая другим, смогут проявить доброту", - отметил ученик девятого класса Масимхан Естилеуов.
Также в Минпросвещения отметили, что в рамках акции будут приходить мероприятия по следующим направлениям:
- Творческое сотрудничество,
- Малая интеллектуальная академия,
- Спортивная дружба,
- Город мастеров,
- Хорошее настроение,
- Добровольцы.
В ведомстве подчеркнули, что цель акции заключается в объединении ученического сообщества для поиска наилучших способов позитивного общения через сотрудничество и создание дружественного, безопасного пространства в образовательных учреждениях. Акция "ДосболLIKE" начинается с 17 января и продолжится до 17 февраля 2024 года.
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