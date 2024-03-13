"Актобе" объявил о подписании звёздного новичка

Футбольный клуб "Актобе" объявил о трансфере доминиканского нападающего Дорни Александра Ромеро Чаласа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

"26-летний доминиканский нападающий Дорни Александр Ромеро Чалас официально стал игроком футбольного клуба „Актобе“. Срок контракта - три года", - сообщили в клубе.

Уроженец Санта-Крус-дель-Сейбо начал карьеру в родных клубах „Дельфинес дель Эсте“ и „Сибао (Атлетико)“ и стал лучшим бомбардиром Второй доминиканской лиги, а также MVP турнира.

В 2020 году он перешёл в мексиканский „Венадос“, а в 2021 году переехал в Боливию, где стал звездой команды „Олвейс Рэди“.

Он забил 25 голов за сезон и стал лучшим бомбардиром чемпионата Боливии. В 2023 году забил в общей сложности 35 голов за клуб и сборную Доминиканской Республики, став одним из лучших среди стран КОНКАКАФ.