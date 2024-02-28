Акиматам добавили новые компетенции

В министерстве науки и высшего образования РК пояснили, как будет осуществляться финансирование местных исполнительных органов в рамках их новых компетенций в области науки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Новый закон о науке предоставляет местным исполнительным органам право финансирования науки. В рамках законопроекта было предложено важное нововведение, касающееся расширения компетенций местных исполнительных органов в области науки и научно-технической деятельности.

Однако депутаты выразили сомнение по этому поводу. По их словам, в регионах итак не могут найти средства даже для самых необходимых нужд.

Вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки в свою очередь отметил, что такое решение позволит максимально учесть региональные особенности и потребности в развитии науки, способствуя более эффективному использованию научного потенциала в регионах. Акиматы получат возможность использовать научные исследования в решении проблем в регионах.

Что касается источников финансирования, вице-министр отметил, что в бюджетном кодексе есть соответствующая статья, которая предусматривает предоставление права распределения бюджетных средств.