Акиматам добавили новые компетенции
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В министерстве науки и высшего образования РК пояснили, как будет осуществляться финансирование местных исполнительных органов в рамках их новых компетенций в области науки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Новый закон о науке предоставляет местным исполнительным органам право финансирования науки. В рамках законопроекта было предложено важное нововведение, касающееся расширения компетенций местных исполнительных органов в области науки и научно-технической деятельности.
Однако депутаты выразили сомнение по этому поводу. По их словам, в регионах итак не могут найти средства даже для самых необходимых нужд.
Вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки в свою очередь отметил, что такое решение позволит максимально учесть региональные особенности и потребности в развитии науки, способствуя более эффективному использованию научного потенциала в регионах. Акиматы получат возможность использовать научные исследования в решении проблем в регионах.
Что касается источников финансирования, вице-министр отметил, что в бюджетном кодексе есть соответствующая статья, которая предусматривает предоставление права распределения бюджетных средств.
"В разных регионах возникают прикладные вопросы по науке. Решения найдены. Со стороны министерства будут сформированы определённые правила. Министерство окажет помощь и будет предусмотрено финансирование местным исполнительным органам", - сказал Дархан Ахмед-Заки.
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