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  • Акимат Астаны создавал административные преграды для предпринимателей - Антикор
yandex.net Сегодня, 13:12
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Сегодня, 13:12
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Фото: yandex.net

Акимат Астаны создавал административные преграды для предпринимателей - Антикор

Столичная антикоррупционная служба выявила систематические нарушения сроков оказания государственных услуг в сфере земельных отношений в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны и его подведомственных организаций, передаёт BaigeNews.kz

Установлены системные нарушения сроков рассмотрения заявлений в рамках процедуры оказания государственной услуги "Выдача разрешения на использование земельного участка для изыскательских работ".

"Акиматом поступившие заявления рассматривались в течение 15 рабочих дней, тогда как в соответствии с утвержденным стандартом срок оказания государственной услуги - 10 рабочих дней. Тем самым искусственно создавался административный барьер более чем для 200 предпринимателей", - сообщили в Антикоре. 

Несоблюдение процессов оказания государственных услуг является серьезным нарушением, которое может привести к значительным издержкам как для предпринимателей, так и для общества в целом, отметили в ведомстве. 

По результатам анализа, в акимат столицы внесли соответствующие рекомендации об устранении выявленных нарушений.

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Сегодня, 13:12
69
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