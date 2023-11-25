Акимат Астаны обратился к жителям столицы из-за гололёда

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и в других 12 регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного акимата, по данным синоптиков, в Астане ожидаются туман, позёмок, гололедица, ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

"Все коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме. В первую очередь ведется уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах. В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев", — говорится в сообщении.

Ранее синоптики дали прогноз погоды по Казахстану на выходные. На большей части страны пройдут осадки в виде ледяного дождя и снега, усилится ветер с метелями, появится гололёд. Резких колебаний температуры не будет. И только на юге прогнозируется преимущественно погода без осадков.