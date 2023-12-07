Акимат Алматы автоматизирует парковки города

Акимат Алматы намерен оборудовать коммунальные парковки города видеокамер и электронных устройств для учета времени и отображения количества свободных мест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".

Также планируется внедрить безбарьерную систему контроля въезда и выезда. Это значит, что на парковке не будет шлагбаума, выезд и выезд станет быстрее и сократит очереди.

Система будет фиксировать автомобили в автоматическом режиме и при неоплате – составит штраф. Оплата будет осуществляться по QR-коду, что сэкономит бюджетные средства и обеспечит удобство безналичного расчета.

Для обозначения границ платных парковок будет использоваться синяя дорожная разметка. Все изменения предлагается внести в правила организации платных парковок.

Проект доступен для обсуждения на портале www.legalacts.egov.kz