Акима сельского округа задержали пьяным за рулём в Кокшетау

15 суток получил аким сельского округа в Акмолинской области за вождение авто в нетрезвом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Как выяснилось, нарушителем оказался аким одного из сельских округов Тайыншинского района.

По данным департамента полиции Акмолинской области 27 января около 22.40 сотрудник центра оперативного управления Кокшетау с помощью камер видеонаблюдения заметил на пересечении улиц Габдуллина и Ауельбекова мужчину, который выглядел нетрезвым, судя по походке.

Мужчина сел за руль а/м марки "Лада Приора" и двинулся с места.

"Водитель был задержан и доставлен в наркологический диспансер. По результатам экспертизы установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения. Машину отправили на штрафстоянку", — сообщили в департаменте полиции.

Административный суд Кокшетау вынес постановление об административном аресте водителя на 15 суток и лишении водительских прав сроком на 7 лет.