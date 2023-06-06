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t.me/prokadrykz Сегодня, 20:57
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Сегодня, 20:57
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Фото: t.me/prokadrykz

Аким Актобе покинул должность, чтобы работать в Астане

Аким Актобе Мурат Журебеков сообщил о том, что покидает должность ради другой работы. Об этом он написал в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые актюбинцы! Дорогие друзья! Сегодня я завершаю свою работу на посту акима Актобе в связи с переходом на другую работу в столицу. Служение родному городу было для меня высокой честью, большой ответственностью, и, конечно, школой опыта", - написал Журебеков. 

Он поблагодарил всех, с кем работал, и выразил надежду на то, что его начинания окажут положительное влияние на развитие города. 

"Не сомневаюсь, что увижу дорогой сердцу Актобе в числе архитектурных центров нашей страны. Дорогие земляки! Для меня нет лучшего благословения, чем ваша благодарность. Я продолжу вносить свой вклад в развитие нашей страны и в новой должности", - заключил он.

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Сегодня, 20:57
359
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