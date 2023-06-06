Аким Актобе покинул должность, чтобы работать в Астане

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Аким Актобе Мурат Журебеков сообщил о том, что покидает должность ради другой работы. Об этом он написал в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые актюбинцы! Дорогие друзья! Сегодня я завершаю свою работу на посту акима Актобе в связи с переходом на другую работу в столицу. Служение родному городу было для меня высокой честью, большой ответственностью, и, конечно, школой опыта", - написал Журебеков.

Он поблагодарил всех, с кем работал, и выразил надежду на то, что его начинания окажут положительное влияние на развитие города.