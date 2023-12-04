Air Astana оштрафовали на 876 млн тенге

Авиакомпания Air Astana привлечена к административной ответственности на сумму более 876 миллионов тенге за злоупотребление доминирующим/монопольным положением, выраженном в необоснованном применении топливного сбора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Сотрудники Агентства по защите и развитию конкуренции совместно с органами прокуратуры провели проверку в отношении Air Astana.

Установлено, что при приобретении авиабилетов в день вылета либо на ближайшие даты, авиакомпания Air Astana необоснованно взимала топливный сбор в размере от 3500 до 6500 тенге со всех категорий пассажиров, фактически нивелируя цель и принцип его применения.

Отмечается, что топливный сбор может взиматься только с целью компенсации роста затрат на авиатопливо в период действия тарифа на перевозку, при расчёте которого данный рост учесть не представлялось возможным.

Данная авиакомпания заключила антимонопольный комплаенс с агентством. Он направлен на сдерживание цен на монопольных/доминирующих маршрутах по внутренним направлениям. В частности, с 6 декабря 2023 года будет исключено применение топливного сбора, и средняя цена билета по маршруту Астана-Алматы составит 24 435 тенге вместо действующей цены 28 435 тенге, по маршруту Алматы-Актау средняя цена составит 31 078 тенге вместо 37 568 тенге.

Кроме того, до конца 2024 года компания не будет повышать цены на услуги авиаперевозки пассажиров по внутренним направлениям.

Также до 31 декабря 2024 года Air Astana будет реализовывать билеты по средним и низким ценам не менее 70%, то есть только 30% по тарифам класса бронирования Y, B, H.

В агенстве отметили, что инициировали поправки в законодательство, предусматривающие исключение применение топливного сбора.

Также по инициативе агентства Министерством транспорта в целях расширения доступа к пятой степени "свободы воздуха" приняты меры, расширяющие возможность для иностранных перевозчиков осуществлять в отдельных аэропортах полёты по маршрутам, наряду с отечественными авиакомпаниями. Это позволит стимулировать приход зарубежных авиакомпаний, что положительно отразится на конкуренции и увеличит выбор потребителей.