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24.kz Вчера, 23:19
227
Вчера, 23:19
227
Фото: 24.kz

Африканец выращивает необычные сельхозкультуры близ Алматы

Батат и голубую фасоль выращивает выходец из Африки недалеко от Алматы. Вот уже более 20 лет мужчина живет в Казахстане. Клубни сладкого картофеля инженер-агроном привез из Мали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В Казахстане он живет вот уже больше 20 лет. В своё время приехал учиться. Получив образование инженера-агронома, Кулибали решил изучать местные культурные сорта. В мае этого году он высадил батат. По словам мужчины, даже вредители не трогают его. Сельчанин признаётся, что этот эксперимент для него и хобби, и бизнес.

Почти каждый день Кулибали проводит в поле. В скором времени он планирует увеличить участок, чтобы высадить там другие редкие овощи.

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Вчера, 23:19
227
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