Аэропорт Уральска закрыли из-за плохой погоды

Все авиарейсы из Уральска и в город отменены, передаёт BaigeNews.kz.

В авиакомпании FlyArystan сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий и ухудшения коэффициента сцепления на взлётно-посадочной полосе аэропорта Уральска отменены рейсы: KC7365 Астана-Уральск, КС7366 Уральск-Астана, KC7165 Алматы-Уральск, КС7166 Уральск-Алматы.

"Пассажирам отменённых рейсов по запросу предоставляются следующие услуги: напитки, питание, проживание, трансфер. Всем пассажирам предоставляется бесплатное перебронирование или полный возврат. Авиакомпания сожалеет о непредвиденных изменениях и сообщает, что безопасность полётов является главным приоритетом", - сообщили в пресс-службе лоукостера.

Кроме того, отменены рейсы авиакомпании Air Astana по маршрутам Уральск-Франкфурт-Уральск и Уральск-Астана, а также рейс из Алматы в Уральск и обратно.