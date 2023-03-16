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Аэропорт Астаны стал лучшим в Центральной Азии и СНГ
Аэропорт Астаны второй год подряд признаётся лучшим региональным аэропортом в Центральной Азии и СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Награду World Airport Awards вручили на международной выставке "Passenger Terminal Expo 2023", проходящей в Амстердаме.
World Airport Awards является самой престижной наградой в мировой индустрии аэропортов. Она считается эталоном качества и оценивает уровень обслуживания клиентов и удобства более, чем в 550 аэропортах мира.
"Мы рады вновь получить высшую оценку. Аэропорт Астаны находится на втором месте среди наиболее загруженных аэропортов Центральной Азии и на 12-м – среди самых востребованных аэропортов постсоветского пространства. NQZ является базовым аэропортом для ряда иностранных авиакомпаний и основных отечественных авиаперевозчиков. Мы обладаем всей необходимой инфраструктурой для предоставления качественных услуг пассажирам и авиакомпаниям в соответствии с лучшей мировой практикой", — сказал председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулет Хамзин.
Он также добавил, что развитие предприятия проводится в соответствии с международными стандартами IATA и ICAO. Являясь визитной карточкой государства, столичная воздушная гавань делает всё возможное для создания комфортных условий транзитным пассажирам и гостям Астаны. Благодаря развитию цифровых возможностей, пассажиры могут производить онлайн-регистрацию, отслеживать рейсы и оплачивать услуги.
Стоит отметить, что награды World Airport Survey присуждаются на основе опросных анкет, заполненных клиентами аэропортов в течение 8-месячного периода независимого мирового исследования авиационных объектов. Опрос и награды независимы от какого-либо контроля или влияния аэропортов. Исследование оценивает качество обслуживания клиентов в аэропорту и эффективность ключевых показателей – от регистрации, прилёта и трансфера, до покупок, безопасности и паспортного контроля при выходе на посадку.
Напомним, столичная воздушная гавань была удостоена этой награды в июне 2022 года.
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