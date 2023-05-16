Адвокаты зависят от следователей: чем ещё возмущены казахстанские правозащитники

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Председатель республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев заявил о необходимости повышать статус адвокатской деятельности для обеспечения граждан качественной юридической помощью, передаёт BaigeNews.kz.

"На практике адвокаты зачастую сталкиваются с воспрепятствованием профессиональной деятельности. При этом за 30 лет не было заведено ни одного уголовного дела по данным фактам. Есть только административная ответственность за несвоевременный ответ на адвокатский запрос. Таким образом, мы можем делать вывод, что воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката поощряется государством", - пояснил он.

Также на круглом столе в сенате спикер отметил, что большой проблемой остаётся допуск к профессиональной деятельности недостойных кадров.

"Не проверяется репутация адвокатов, это не соответствует международным стандартам. Также освобождение от аттестации некоторых лиц мы считаем несправедливой практикой. Порядок в этой сфере необходим, чтобы обеспечить качество кадров", - прокомментировал Айдын Бикебаев.

По мнению председателя республиканской коллегии, низкие тарифы на обеспечение граждан бесплатной юридической помощью дестимулируют хороших адвокатов участвовать в государственной программе.

"Для получения денег за предоставление юридических услуг по госпрограмме адвокат должен предоставить документ с подписью следователя. Понятно, что при такой зависимости правозащитник не будет жаловаться на следователя в случае нарушений в ходе защиты своего подопечного. При этом адвокатская деятельность такая же высокорисковая, как предпринимательство. Налогообложение адвокатской деятельности входящее без вычетов - 10 процентов, такого нет даже у банков и страховых компаний", - прокомментировал Айдын Бикебаев.

Решение данных проблем республиканская коллегия адвокатов видит в принятии комплексных мер со стороны государства.